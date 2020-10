Coronavirus, a Roma caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in: “Molti assembramenti e poche informazioni” (Di sabato 10 ottobre 2020) A Roma le poche strutture private che fanno i tamponi rapidi non riescono a organizzarsi, i presidi pubblici restano strapieni, sono decine le persone che si accalcano davanti alle strutture per eseguire un tampone, un vero paradosso come sottolineano gli stessi cittadini: “Si formano inevitabili assembramenti”. Chi sceglie la via del test ai drive-in non va incontro a destini migliori: “Sono arrivato alle 8 di questa mattina e ho finito alle 17.30. Nove ore e mezza di coda”. L'articolo Coronavirus, a Roma caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in: “Molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Alestrutture private che fanno i tamponinon riescono a organizzarsi, i presidi pubblici restano strapieni, sono decine le persone che si accalcano davanti alle strutture per eseguire un tampone, un vero paradosso come sottolineano gli stessi cittadini: “Si formano inevitabili”. Chi sceglie la via delai-in non va incontro a destini migliori: “Sono arrivato alle 8 di questa mattina e ho finito alle 17.30. Nove ore e mezza di coda”. L'articolo, aper idi 9 ore ai-in: “Molti ...

