Contagi ancora in aumento: 5724 29 morti. Record tamponi: 133mila (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano a crescere i Contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5.372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo Record (ieri 129.471). Segui su affaritaliani.it

Raccomando a tutti la massima prudenza, Atteniamoci alle disposizioni con scrupolo, il virus è tutt’altro che sconfitto e la curva dei contagi sta pericolosamente risalendo”. “É il momento questo di ...

Ci chiediamo ancora, ma è davvero necessario tenere le scuole aperte con la presenza degli alunni sino al 100%. Parrebbe di sì. Nel frattempo, gli esperti attendono se le scuole pollaio contribuiranno ...

