Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Freestyle – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono gli ultimi a proporsi nella pista di Ballando con le Stelle 2020. Lo scorso sabato li abbiamo visti alle prese con il Charleston, mentre questa sera ci propongono un Freestyle veloce. Nella clip settimanale, Alessandra Mussolini si mostra più fragile del solito. Ci parla del peso del suo cognome, delle critiche ricevute negli anni. "Sono abituata alla famiglia matriarcale", confessa, "io ero la nipote prediletta di mia nonna Romilde, perchè io la facevo ridere, ero esplosiva". Cosa dirà invece la giuria della performance di oggi?

