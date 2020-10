Accoltella la moglie in ospedale subito dopo il parto: non voleva permetterle di divorziare (Di sabato 10 ottobre 2020) Tragedia in ospedale, dove un uomo ha aggredito con un’arma da taglio la sua quasi ex moglie. La donna aveva appena partorito, e non aveva ancora tenuto in braccio per la prima volta il suo bambino. Fortunatamente è sopravvissuta al folle tentativo del suo ex compagno di ucciderla. Il maniaco ha accusato la donna di averlo provocato, perché era stata lei a chiedere il divorzio. Ancora una volta, un uomo incapace di accettare la fine di una relazione si è macchiato di un crimine orribile. Non ha mostrato alcun rimorso Guldane Yrtici è arrivata in ospedale il 24 agosto 2019, nella città turca di Gaziantep. Pochi istanti dopo aver dato alla luce il suo bambino, suo marito Ahmet Yirtici, dal quale si stava separando, ha fatto irruzione nella stanza e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Tragedia in, dove un uomo ha aggredito con un’arma da taglio la sua quasi ex. La donna aveva appenarito, e non aveva ancora tenuto in braccio per la prima volta il suo bambino. Fortunatamente è sopravvissuta al folle tentativo del suo ex compagno di ucciderla. Il maniaco ha accusato la donna di averlo provocato, perché era stata lei a chiedere il divorzio. Ancora una volta, un uomo incapace di accettare la fine di una relazione si è macchiato di un crimine orribile. Non ha mostrato alcun rimorso Guldane Yrtici è arrivata inil 24 agosto 2019, nella città turca di Gaziantep. Pochi istantiaver dato alla luce il suo bambino, suo marito Ahmet Yirtici, dal quale si stava separando, ha fatto irruzione nella stanza e ...

