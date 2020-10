Viaggio in Circoscrizione 8 | laboratorio di convivenze sociali ma anche centro direzionale che non decolla

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Poco meno di centotrentamila abitanti, età media di 46 anni, la secondapiù estesa in città. Comprende i quartieri San Salvario, Nizza Millefonti, Lingotto Filadelfia e tutta la collina (Cavoretto, Fioccardo, Borgo Po). E’ la Otto, che rappresenta un connubio sul quale l’amministrazione ha molto da investire, fatto dalla sua vocazione diculturale e di integrazione e dall’aspettoe tecnologico. Che le si profila per il futuro. Entrambe le peculiarità, che dovrebbero essere punti di forza, sono in attesa di essere valorizzate: il lockdown ha compromesso una movida organizzata, una mobilità dolce che è stata affrettata dalla Giunta, scavalcando sperimentazioni corrette e coordinate con la cittadinanza che erano state avviate in passato. ...