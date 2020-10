UNOOSA | con Avio per uno spazio accessibile a tutti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello) e l’azienda aerospazialehanno annunciato l’opportunità per le istituzioni educative o di ricerca, in particolare di paesi in via di sviluppo, di mettere in orbita 1 CubeSat (1U, 10x10x10 cm3) o aggregati fino a 3U in orbita gratuitamente. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto“Access to Space 4 All” che mira a colmare il divario tra i paesi nella loro capacità di accedere e beneficiare delloe delle sue applicazioni, in particolare per scopi di sviluppo sostenibile. I CubeSat selezionati verranno portati in orbita dal lanciatore Vega C, progettato e prodotto dae gestito da Arianespace dal Centro ...