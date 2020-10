Titoli Stato: Carmignac, spread bassi anche per esito regionali e numeri Covid (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - I rendimenti dei Titoli di Stato italiani sono ai minimi storici per le risorse messe in campo da Bce e Unione europea per combattere contro gli effetti dell'emergenza sanitaria, ma non solo. Secondo Marie-Anne Allier, gestore obbligazionario Carmignac, il livello dello spread Btp-Bund è così basso anche per le recenti elezioni regionale, che "hanno offerto una migliore visibilità sul fronte politico, conferendo maggiore stabilità all'attuale governo". Situazione diametralmente opposta a quella spagnola, dove le elezioni in Catalogna potrebbero ritardare l'accordo sulla legge di bilancio. In questo contesto, caratterizzato da un'ampia riduzione degli spread, "i Titoli di Stato italiani hanno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - I rendimenti deidiitaliani sono ai minimi storici per le risorse messe in campo da Bce e Unione europea per combattere contro gli effetti dell'emergenza sanitaria, ma non solo. Secondo Marie-Anne Allier, gestore obbligazionario, il livello delloBtp-Bund è così bassoper le recenti elezioni regionale, che "hanno offerto una migliore visibilità sul fronte politico, conferendo maggiore stabilità all'attuale governo". Situazione diametralmente opposta a quella spagnola, dove le elezioni in Catalogna potrebbero ritardare l'accordo sulla legge di bilancio. In questo contesto, caratterizzato da un'ampia riduzione degli, "idiitaliani hanno ...

borghi_claudio : @Saveriomagiust2 MA SVEGLIA!!! I soldi all'Italia arrivano con i titoli di stato comprati da banca centrale. MES e… - matteosalvinimi : #Salvini: i titoli di Stato ci costano di più? Ma ci permettono di tenere in casa nostra la decisione sull'età pens… - M5S_Europa : Fino a pochi mesi fa #Wirecard era tra i primi 30 titoli tedeschi quotati in borsa insieme a #DeutscheBank,… - TV7Benevento : Titoli Stato: Carmignac, spread bassi anche per esito regionali e numeri Covid... - Andrea_B67 : @BLGranatoM5S senti, miracolata dal Signore arrivata in un posto da cui verrai cacciata a pedate, un inserimenti i… -