The Batman, Peter Sarsgaard: "Non ho mai visto il Pinguino di Colin Farrell sul set" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Peter Sarsgaard non ha mai incontrato Colin Farrell sul set di The Batman perciò ne sa quanto noi sull'aspetto di Pinguino. Chi pensa che gli attori sappiamo tutto ciò che accade sul set si dovranno ricredere. Peter Sarsgaard, nel cast di The Batman, ha ammesso di non conoscere il look del Pinguino visto che non ha mai incrociato il suo interprete Colin Farrell sul set. L'attore ha confessato a Collider: "Non ho mai stato sul set in contemporanea a Colin Farrell. Non l'ho visto." Oltre a non aver incrociato Colin Farrell sul set, Peter ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)non ha mai incontratosul set di Theperciò ne sa quanto noi sull'aspetto di. Chi pensa che gli attori sappiamo tutto ciò che accade sul set si dovranno ricredere., nel cast di The, ha ammesso di non conoscere il look delche non ha mai incrociato il suo interpretesul set. L'attore ha confessato a Collider: "Non ho mai stato sul set in contemporanea a. Non l'ho." Oltre a non aver incrociatosul set,...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Peter Sarsgaard: 'Non ho mai visto il Pinguino di Colin Farrell sul set'… - infoitcultura : The Batman rinviato e anticipato Matrix 4: il nuovo calendario Warner Bros - infoitcultura : Cinema | The Batman posticipato | The Matrix 4 anticipato al prossimo anno - infoitcultura : The Batman, brutta notizia per i fan: confermato lo slittamento - infoitcultura : Coronavirus, la Warner rinvia di un anno l'uscita di Dune e The Batman -