Selvaggia Lucarelli, il mio sbaglio più grande? Massimo Giletti, ecco perché (Di venerdì 9 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli, giornalista schietta e “ruvida” non le manda certo a dire e, quando qualcosa non le va a genio, va dritta all’obbiettivo e non si preoccupa neppure delle conseguenze. Parla, giudica dice la sua e appena qualcuno replica, lei controbatte con argomentazioni forti e nette. Uno degli ultimi suoi bersagli è stato Massimo Giletti e la sua trasmissione “Non è l’arena”. Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti e “Non è l’arena” Selvaggia Lucarelli, fino allo scorso anno era ospite da Massimo Giletti nella sua trasmissione su La7 “Non è l’arena” ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 ottobre 2020), giornalista schietta e “ruvida” non le manda certo a dire e, quando qualcosa non le va a genio, va dritta all’obbiettivo e non si preoccupa neppure delle conseguenze. Parla, giudica dice la sua e appena qualcuno replica, lei controbatte con argomentazioni forti e nette. Uno degli ultimi suoi bersagli è statoe la sua trasmissione “Non è l’arena”. Le dichiarazioni dicontroe “Non è l’arena”, fino allo scorso anno era ospite danella sua trasmissione su La7 “Non è l’arena” ...

LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - MartinaMagica : RT @davidedesario: Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila… - StraNotizie : Selvaggia Lucarelli massacra l’infettivologo Matteo Bassetti e tira in ballo Lady Gaga - tutto_travaglio : #Selvaggia Lucarelli contro Matteo Bassetti: 'È la Lady Gaga delle pandemie con la pelata sempre più lucida e la ba… - tutto_travaglio : #Selvaggia Lucarelli: Sono andata a pranzo con Briatore, ma non mi ha convinta - TvZoom -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, "duemila euro per farle pipì addosso": violenza inaudita, gesto osceno in stazione Liberoquotidiano.it Selvaggia Lucarelli: “Ha urinato sulla mia foto: il video è su IG”

Selvaggia Lucarelli ha dovuto rivelare un episodio che ritiene gravissimo: un hater ha urinato sulla sua foto e il video è su Instagram.

Selvaggia Lucarelli: «Quell'uomo ha urinato sulla mia foto: la violenza dei social tracima nella realtà». Poi l'accusa alle Iene

Ha preso una sua foto e ci ha urinato sopra. Non contento ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato il video su Instragram invitando i suoi 25mila follower a “taggare” ...

Selvaggia Lucarelli ha dovuto rivelare un episodio che ritiene gravissimo: un hater ha urinato sulla sua foto e il video è su Instagram.Ha preso una sua foto e ci ha urinato sopra. Non contento ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato il video su Instragram invitando i suoi 25mila follower a “taggare” ...