Romano: se Calenda vuole candidarsi deve fare le primarie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – "Di Battista e' un po' come Carlo Calenda, e' di quelli che pensano esistono solo loro nel mondo, c'e' un problema di egocentrismo nella politica italiana. Chi fa politica poi si confronta coi i voti e non col proprio ego ne' sulle presenze sui social". Andrea Romano, deputato Pd, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, non usa mezze misure per commentare la possibile candidatura del leader di Azione Carlo Calenda a sindaco di Roma. Sembra pero' che Calenda sia unica speranza per il centrosinistra a Roma… "Ma ci mancherebbe altro. Calenda e' l'unica speranza per se stesso, il centrosinistra ha molti dirigenti e figure politiche. Io penso che sarebbe una buona fare le primarie: se ...

