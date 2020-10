Pasta aglio olio e tonno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa ricetta di è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’aglio. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta250 g di tonno in scatola30 foglie di basilico4-5 spicchi d’aglioPeperoncino piccante (facoltativo)Sale fino q.b.olio extravergine d’oliva q.b.Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa ricetta di è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di250 g diin scatola30 foglie di basilico4-5 spicchi d’Peperoncino piccante (facoltativo)Sale fino q.b.extravergine d’oliva q.b.Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto ...

