Marvel | Luke Hemsworth vorrebbe interpretare Wolverine | Sono anche australiano

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020), fratello maggiore di Chris,davvero: un altronel mondo? Che la famigliaabbia talento, lo sapevamo, e che ci fosse una certa attitudine per il mondo, non era certo un segreto. Ma oraunirsi al fratello Chris nel MCU... Nel ruolo di. Ai microfoni di Screen Rant, l'attore di Westworld ha infatti rivelato non solo la sua passione per i fumetti, maquali ruoli da supereroe gli piacerebbe portare sullo schermo. "Adorereiun supereroe" esordisce "Ho imparato a disegnare grazie ai ...