Mantova | uccide il marito e scappa | poi si autodenuncia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Una donna ha ucciso a coltellate ilnella loro abitazione ae poi è fuggita. È stata rintracciata oggi dai carabinieri in stato confusionale a Pavullo nel Frignano, Modena,, ma l'...

Tragedia a Mantova, Elena Scaini ha ucciso il marito a coltellate qualche giorno fa. Adesso la donna si è consegnata alle autorità dopo essere stata in fuga per alcuni giorni dopo l’omicidio. La donna ...(ANSA) - MANTOVA, 09 OTT - Una donna ha ucciso a coltellate il marito nella loro abitazione a Mantova e poi è fuggita. È stata rintracciata oggi dai carabinieri in stato confusionale a Pavullo nel ...