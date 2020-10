L’inquinamento è la prima minaccia alla salute in Unione europea (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’inquinamento dell’aria resta la principale minaccia alla salute in Europa ed è responsabile di oltre 400mila morti premature all’anno nell’Unione europea. Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12 mila morti premature, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore. A comunicarlo è l’Agenzia europea dell’ambiente nella relazione ‘Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe/Ambiente sano, vita sana: come l’ambiente influenza la salute e il benessere in Europa’. L’Agenzia attribuisce così una parte significativa dei problemi di salute in Europa all’inquinamento ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’inquinamento dell’aria resta la principalein Europa ed è responsabile di oltre 400mila morti premature all’anno nell’. Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12 mila morti premature, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore. A comunicarlo è l’Agenziadell’ambiente nella relazione ‘Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe/Ambiente sano, vita sana: come l’ambiente influenza lae il benessere in Europa’. L’Agenzia attribuisce così una parte significativa dei problemi diin Europa all’inquinamento ...

