Il rischio di un' altra prima vera ondata

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Pensa se accadeva al Sud”. Questa era la vulgata dei mesi scorsi, del terribile bimestre marzo-aprile con mezz’Italia colpita dalla pandemia, mezz’Italia con le terapie intensive sotto choc, con nuovi reparti da allestire o nuovi padiglioni ospedalieri da attrezzare in tutta fretta.Mezz’Italia, appunto. La iper raccontata locomotiva del Paese assediata, le terre feconde generatrici del Pil raggelate, una linea di demarcazione reale e immaginaria sotto il Rubicone a dividere i sommersi e i salvati. Persino il ribaltamento degli stereotipi: il Centro Nord in preda all’affanno e all’approssimazione, il Centro Sud disciplinato e attento.Certo, nonostante l’impennata dei contagi - 5372 contagi, raddoppiati in 72 ore - e qualche errata narrazione, non siamo ancora ai livelli di aprile scorso. Oggi si testano anche gli asintomatici e le ...