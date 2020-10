Gazzetta: Ronaldo furioso. E’ stato il primo a lasciare la bolla Juve: “Isolamento ingiusto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo tiene moltissimo alla Nazionale. Tanto da non aver voluto rinunciare all’amichevole contro la Spagna di mercoledì sera. Il portoghese è stato il primo a decidere di lasciare la bolla della Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport. Si è arrabbiato parecchio dopo gli eventi di Juve-Napoli, e lo ha manifestato alla dirigenza bianconera. Scrive la rosea: “Quella giocata mercoledì sera con la Spagna era solo un’amichevole, eppure Ronaldo non ha voluto rinunciare. E lo ha detto chiaramente davanti ai compagni nella sera della partita fantasma di domenica con il Napoli. Perché ha alzato la voce? La Juve sarebbe dovuta restare in isolamento ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cristianotiene moltissimo alla Nazionale. Tanto da non aver voluto rinunciare all’amichevole contro la Spagna di mercoledì sera. Il portoghese èila decidere diladellantus, scrive ladello Sport. Si è arrabbiato parecchio dopo gli eventi di-Napoli, e lo ha manifealla dirigenza bianconera. Scrive la rosea: “Quella giocata mercoledì sera con la Spagna era solo un’amichevole, eppurenon ha voluto rinunciare. E lo ha detto chiaramente davanti ai compagni nella sera della partita fantasma di domenica con il Napoli. Perché ha alzato la voce? Lasarebbe dovuta restare in isolamento ...

Gazzetta_it : #@Cristiano come @KingJames Fisici super, numeri da urlo, vincenti nati #Juventus #Lakers - realwarriale2 : RT @napolista: Gazzetta: #Ronaldo furioso. E’ stato il primo a lasciare la #bolla #Juve: “Isolamento ingiusto” Il portoghese non ha voluto… - napolista : Gazzetta: #Ronaldo furioso. E’ stato il primo a lasciare la #bolla #Juve: “Isolamento ingiusto” Il portoghese non h… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #@Cristiano come @KingJames Fisici super, numeri da urlo, vincenti nati #Juventus #Lakers - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #@Cristiano come @KingJames Fisici super, numeri da urlo, vincenti nati #Juventus #Lakers -