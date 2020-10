Trump incastra Biden: «Non sono contagioso e non perderò tempo con un dibattito virtuale» (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Non perderò il mio tempo con un dibattito virtuale». Così Donald Trump, intervistato da Fox Business, dopo che la commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso che entrambi i candidati, Trump e Joe Biden, nel prossimo confronto prenderanno la parola da remoto. L’annuncio della commissione è arrivato dopo che il presidente Usa ha contratto il Covid. Il presidente Trump ha anche postato su Twitter un lungo messaggio agli americani. Trump: «Non sono contagioso» «Non penso di essere assolutamente contagioso», ha detto Trump nell’intervista Fox Business. «Vorrei fare un comizio stasera, ne volevo fare uno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Non perderò il miocon un». Così Donald, intervistato da Fox Business, dopo che la commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso che entrambi i candidati,e Joe, nel prossimo confronto prenderanno la parola da remoto. L’annuncio della commissione è arrivato dopo che il presidente Usa ha contratto il Covid. Il presidenteha anche postato su Twitter un lungo messaggio agli americani.: «Non» «Non penso di essere assolutamente», ha dettonell’intervista Fox Business. «Vorrei fare un comizio stasera, ne volevo fare uno ...

