"Non abbracciarmi". Elisabetta Gregoraci umilia Pretelli e gela Briatore in un colpo, la bomba a bordo piscina al GF Vip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nessun flirt. Elisabetta Gregoraci è innamorata fuori dalla casa. Da giorni al Grande Fratello Vip è al centro di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, che ha fatto storcere il naso pure a Flavio Briatore. La Gregoraci in piscina parla con Pretelli. I due si confidano. Lui la guarda ed è visibilmente preso dalla sua bellezza Ma la Gregoraci dice: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt". E poi chiarisce: "Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo resta in silenzio. Lei si rende conto di quello esce dalla bocca e lo commenta così: "Ecco, ho sparato la bomba". Proprio vero. Realtà o finzione? Preparatevi ad una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nessun flirt.è innamorata fuori dalla casa. Da giorni al Grande Fratello Vip è al centro di un presunto flirt con Pierpaolo, che ha fatto storcere il naso pure a Flavio. Lainparla con. I due si confidano. Lui la guarda ed è visibilmente preso dalla sua bellezza Ma ladice: "Nonche poi da casa pensano che siamo in flirt". E poi chiarisce: "Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo resta in silenzio. Lei si rende conto di quello esce dalla bocca e lo commenta così: "Ecco, ho sparato la". Proprio vero. Realtà o finzione? Preparatevi ad una ...

mygodhowstupid : Se qualcuno viene ad abbracciarmi forte mentre procrastino le 500 cose che dovrei fare, avrà in cambio non solo la… - conte_ssa23 : RT @SoloLibera: No, non ci puoi fare niente. Però potresti abbracciarmi. - lisaquac81 : @WisesnailArt Io ho una voglia matta ma al momento di prenotare viaggi e biglietti che nemmeno ti rimborsano non ho… - jennamilano7 : RT @WillyCannata: Elisabetta a Pierpaolo: ' Non devi abbracciarmi perché se no a casa gli sembra che stiamo in flirt! ' ?????? #GFVIP #GFVI… - Gobba_84 : RT @WillyCannata: Elisabetta a Pierpaolo: ' Non devi abbracciarmi perché se no a casa gli sembra che stiamo in flirt! ' ?????? #GFVIP #GFVI… -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbracciarmi Uomini e donne, Nicola si racconta: 'Ho avuto un grave incidente e sono diventato povero' Blasting News Italia Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gela Pretelli (e Briatore): "Non abbracciarmi, sono innamorata fuori da qua"

La Gregoraci in piscina parla con Pretelli. I due si confidano. Lui la guarda ed è visibilmente preso dalla sua bellezza Ma la Gregoraci dice: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in ...

GFVip, Elisabetta Gregoraci a Pretelli: “Non abbiamo un flirt, io sono innamorata fuori dalla casa”

Dichiarazioni scottanti quelle emerse nella casa del Grande Fratello Vip e pronunciate da Elisabetta Gregoraci. Il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli che sta ormai animando ogn ...

La Gregoraci in piscina parla con Pretelli. I due si confidano. Lui la guarda ed è visibilmente preso dalla sua bellezza Ma la Gregoraci dice: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in ...Dichiarazioni scottanti quelle emerse nella casa del Grande Fratello Vip e pronunciate da Elisabetta Gregoraci. Il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli che sta ormai animando ogn ...