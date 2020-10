Nettuno, due nuovi casi di Coronavirus: chiuso anche un asilo nido (Di giovedì 8 ottobre 2020) In data odierna si registrano due nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna di 82 e una donna di 65 anni, educatrice dell’asilo nido Comunale “Il Germoglio”. La positività dell’educatrice è riconducibile ad un cluster giù noto. La stessa era già posta in isolamento volontario in attesa del tampone che è stato eseguito ieri. “Per l’asilo nido Comunale prima della riapertura abbiamo messo in campo tutti i protocolli di sicurezza necessari – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – le classi e le educatrici sono stati divisi in “bolle” per evitare che venissero in contatto tra di loro. L’ASL sta provvedendo ad eseguire i tamponi a tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) In data odierna si registrano duedi. Si tratta di una donna di 82 e una donna di 65 anni, educatrice dell’Comunale “Il Germoglio”. La positività dell’educatrice è riconducibile ad un cluster giù noto. La stessa era già posta in isolamento volontario in attesa del tampone che è stato eseguito ieri. “Per l’Comunale prima della riapertura abbiamo messo in campo tutti i protocolli di sicurezza necessari – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – le classi e le educatrici sono stati divisi in “bolle” per evitare che venissero in contatto tra di loro. L’ASL sta provvedendo ad eseguire i tamponi a tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno due Due nuovi casi a Nettuno, il Sindaco Coppola: “Serve responsabilità” Il Clandestino Giornale Musica al Nettuno: si spengono i riflettori, applausi per “songs” di Giovanni Mazzarino e Rosalba Bentivoglio

Si spengono i riflettori del palco allestito per la musica sul molo del Marina del Nettuno Yachting Club di Messina. Si è chiuso il cartellone che ha tenuto compagnia agli appassionati di musica e ai ...

Nettuno, positive al Covid-19 ragazza di 23 anni e una di 29 di rientro dal Giappone

In data odierna si registrano due nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di una ragazza di 23 anni, con un cluster già noto, e una di 29 anni di rientro dal Giappone e sottoposta alle procedur ...

