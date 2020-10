Naples Shipping Week | 200 mila utenti sui canali web Masucci e Silva | Successo nonostante il Covid

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 ottobre 2020)di pubblico per la prima versione digitale della: oltre 6000 persone hanno partecipato in presenza e in streaming e sono stati circa 200.000 gliraggiunti dalle piattaforme e daidi comunicazione web. Soddisfazione da parte degli organizzatori, Propeller Club Port ofe Clickutility Team, per questa quarta edizione promossa dal Comune di Napoli e dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale e sostenuta da 94 realtà, tra sponsor e partner istituzionali. Una settimana intensa che ha coinvolto 245 relatori qualificati in un confronto tra loro, le aziende e le istituzioni per aiutare il comparto marittimo- logistico a fronteggiare la crisi e avviare la ripartenza. “Credo che le parole chiave con cui abbiamo ...