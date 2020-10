Mortal Kombat 11 Ultimate | annunciata la versione definitiva

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La sorpresa di Rain, l’attesa Mileena e Rambo come guest star d’eccezione costellano la nuova” di11 Sul fronte di11 le cose erano abbastanza silenziose ultimamente, se non fosse stataquasi dal nulla la” del gioco. Una nuova riedizione, comprensiva di tutti i DLC rilasciati finora, sta infatti per graziare PS5 ed Xbox Series X. Non è certo questa, però, la sola sorpresa che Netherrealm Studios e Warner Bros. Games hanno in serbo per noi. In una svolta del tutto inaspettata, infatti, tre nuovi personaggi si stanno per unire al roster del picchiaduro rosso sangue di Ed Boon. Due di loro vengono dagli episodi ...