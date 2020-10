Le categorie di X Factor 2020 assegnate ai giudici: a Emma e Hell Raton gli Under (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con i BootCamp abbiamo scoperto le categorie di X Factor 2020 assegnate ai giudici del programma. Ognuno di loro dovrà occuparsi adesso di selezionare 5 concorrenti per categoria ai BootCamp che diventeranno 3 nella prossima fase. In 12 in totale accederanno ai Live Show in programma in diretta su Sky Uno dalla fine del mese di ottobre. Con i Live Show e il ritorno alla diretta, X Factor 2020 torna anche a Milano, dopo aver registrato le prime fasi negli studi di Roma. Ad annunciare le categorie di X Factor 2020 assegnate ai giudici è il conduttore dell’edizione, Alessandro Cattelan. Emma Marrone guiderà gli Under ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con i BootCamp abbiamo scoperto ledi Xaidel programma. Ognuno di loro dovrà occuparsi adesso di selezionare 5 concorrenti per categoria ai BootCamp che diventeranno 3 nella prossima fase. In 12 in totale accederanno ai Live Show in programma in diretta su Sky Uno dalla fine del mese di ottobre. Con i Live Show e il ritorno alla diretta, Xtorna anche a Milano, dopo aver registrato le prime fasi negli studi di Roma. Ad annunciare ledi Xaiè il conduttore dell’edizione, Alessandro Cattelan.Marrone guiderà gli...

XFactor_Italia : Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di… - movietele : #XFactor2020: categorie assegnate ai giudici | - TeleDigitale : #XF2020 #XFactor, assegnate le categorie ai quattro giudici - marine33079 : RT @XFactor_Italia: Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di @mika… - TeleDigitale : #XF2020 #XFactor, questa sera si svelano le categorie. Al via i #Bootcamp -