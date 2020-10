Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: carriera e curiosità (Di giovedì 8 ottobre 2020) carriera e curiosità su Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: cosa sapere sulla presentatrice di diversi programmi Rai. Nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 28 febbraio 1978, giornalista professionista, Laura Tecce si è laureata in Sociologia alla Sapienza di Roma e da diverso tempo collabora con Il Giornale e con … L'articolo Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020)e curiosità su, chi è latv: cosa sapere sulla presentatrice di diversi programmi Rai. Nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 28 febbraio 1978,professionista,si è laureata in Sociologia alla Sapienza di Roma e da diverso tempo collabora con Il Giornale e con … L'articolo, chi è latv:e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Carriera e curiosità su Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: cosa sapere sulla presentatrice di diversi programmi Rai. Nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 28 febbraio 1978, ...

“Onorevoli confessioni”, al via con Laura Tecce

Cosa sappiamo delle vite delle persone che ci governano? A indagare nel loro privato è la giornalista con il programma in onda da giovedì 8 ottobre su Raidue ...

