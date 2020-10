Godin | “All’Inter ho dovuto cambiare mentalità | Sanchez ha un grande entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla vigilia della sfida contro il Cile, valida per le qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022, il capitano dell’Uruguay Diegoè intervenuto in conferenza stampa, parlando innanzitutto degli avversari e focalizzandosi su due giocatori in particolare: “l’ho vissuto da vicino. Può fare la differenza in ogni zona del campo, ma soprattutto ha un entusiasmo incredibile. Vidal invece è sempre stato un mio avversario, ma ho imparato a conoscerlo. Ha qualità ed molto competitivo“.ha poi commentato la sua esperienza all’Inter: “Hofare uno sforzo fisico enorme per portare in campo il lavoro di Conte. Homentalità ed il mio modo di giocare per adattarmi alla difesa a 3, ma sono ...