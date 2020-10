Giro d'Italia, Demare vince ancora. Almeida resta in maglia rosa (Di giovedì 8 ottobre 2020) MATERA - Il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la 6ª tappa del 103° Giro d'Italia di ciclismo, da Castrovillari, Cosenza, a Matera, lunga 188 chilometri con un tracciato misto ricco di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) MATERA - Il francese Arnaudha vinto allo sprint la 6ª tappa del 103°d'di ciclismo, da Castrovillari, Cosenza, a Matera, lunga 188 chilometri con un tracciato misto ricco di ...

RaiSport : #Giro ?? 5ª tappa Seconda fantastica vittoria al #Giro2020 per Filippo #Ganna ???? ?? - giroditalia : Oggi a Matera è con noi Gaia Sabbatini, una delle campionesse azzurre @Coninews ambasciatrici del Giro d'Italia 202… - giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 6 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - laltracalabria : #Giro d'#Italia ?? Il campione francese Arnaud #Démare vince in volata la 6ª tappa del #giroditalia2020:… - Antonella842019 : Il Giro d'Italia 1998, ottantunesima edizione della 'Corsa Rosa', si svolse in ventidue tappe precedute da un crono… -