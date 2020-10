Coronavirus, medico Lazio: “Inutile lo stop della serie A, bisogna puntare sull’immunità di gregge” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il mio timore è che, se verranno applicate tutte le norme alla lettera, il campionato verrà interrotto. Come medico, ma anche come cittadino, mi pongo delle domande: in generale in Italia possono essere introdotte nuove restrizioni, persino un nuovo lockdown, ma il Coronavirus così non viene debellato. Rimane in circolo. Non c’è una soluzione all’orizzonte, se non un vaccino“, lo ha dichiarato Ivo Pulcini, medico dello sport e responsabile del settore sanitario della Lazio, in un’intervista rilasciata al quotidiano online Tpi.it. “La mia opinione al riguardo è che vada ripristinata la centralità del medico: chi fa la diagnosi, in Italia, non è un tampone che tra l’altro non è ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il mio timore è che, se verranno applicate tutte le norme alla lettera, il campionato verrà interrotto. Come, ma anche come cittadino, mi pongo delle domande: in generale in Italia possono essere introdotte nuove restrizioni, persino un nuovo lockdown, ma ilcosì non viene debellato. Rimane in circolo. Non c’è una soluzione all’orizzonte, se non un vaccino“, lo ha dichiarato Ivo Pulcini,dello sport e responsabile del settore sanitario, in un’intervista rilasciata al quotidiano online Tpi.it. “La mia opinione al riguardo è che vada ripristinata la centralità del: chi fa la diagnosi, in Italia, non è un tampone che tra l’altro non è ...

SkyTG24 : Tamponi coronavirus, Fimmg: 'Nel 50% delle province medico di base non può prescriverli' - disinformatico : Scusate, forse non ho capito. Questo medico parla come se il coronavirus potesse ascoltarlo e cambiare tattica in b… - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Tamponi coronavirus, Fimmg: 'Nel 50% delle province medico di base non può prescriverli' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tamponi coronavirus, Fimmg: 'Nel 50% delle province medico di base non può prescriverli' -