Coronavirus, il report dell'Iss: aumenta l'età media delle vittime di Covid-19, l'1% è under 50 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)aumenta l'età media delle vittime di Covid-19. Sono in tutto 407 i pazienti di età inferiore ai 50 anni che sono deceduti, pari all'1% del totale. In particolare, 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. E' quanto emerge da un report realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 4 ottobre, che mostra come nei tre mesi estivi sia cresciuta sensibilmente l'età media dei decessi. «Il dato – scrive l'Iss in un tweet – può essere spiegato da maggiori conoscenze sull'infezione e maggiori capacità di cura».

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, report Iss: “Età media dei deceduti è aumentata nel secondo trimestre di pandemia” Nurse Times Iss: in Italia solo l'1% delle vittime Covid è al di sotto dei 50 anni

E' quanto emerge dal Report sulle caratteristiche delle vittime da Covid-19 realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 4 ottobre e che mostra che durante l'estate è anche ...

E' quanto emerge dal Report sulle caratteristiche delle vittime da Covid-19 realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 4 ottobre e che mostra che durante l'estate è anche ...