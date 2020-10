Blitz antidroga a Roma, sequestrate centinaia di dosi pronte per lo spaccio: in manette 14 pusher (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non conoscono sosta i controlli antidroga messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che, negli ultimi giorni, hanno passato al setaccio le vie della periferia Romana e le note piazze di spaccio. Il bilancio è di 14 persone arrestate e 2 denunciate tra Quarticciolo, Nomentana, Ostiense, Tor Bella Monaca, Prenestina e Boccea. I Carabinieri hanno anche sequestrato complessivamente circa mezzo chilo di droga – diverse centinaia di dosi tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo – e circa 6.400 euro in contanti ritenuti provento illecito dei pusher finiti in manette. In particolare, al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non conoscono sosta i controllimessi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale diche, negli ultimi giorni, hanno passato al setaccio le vie della periferiana e le note piazze di. Il bilancio è di 14 persone arrestate e 2 denunciate tra Quarticciolo, Nomentana, Ostiense, Tor Bella Monaca, Prenestina e Boccea. I Carabinieri hanno anche sequestrato complessivamente circa mezzo chilo di droga – diverseditra cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo – e circa 6.400 euro in contanti ritenuti provento illecito deifiniti in. In particolare, al Quarticciolo, i Carabinieri della CompagniaCasilina hanno arrestato tre cittadini ...

