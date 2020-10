Anticipazioni X Factor 2020 Bootcamp: Hell Raton e Mika scelgono le squadre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Hell Raton e Mika saranno i primi giudici a scegliere le categorie per i Bootcamp di X Factor 2020, che iniziano oggi giovedì 8 ottobre Questa sera, giovedì 8 ottobre, andrà in onda su Sky Uno la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2020. I primi giudici a scegliere le categorie di concorrenti saranno Mika ed Hell Raton, mentre Manuel Agnelli e Emma Marrone sceglieranno la prossima puntata, che sarà il 29 ottobre. Come si svolgeranno i Bootcamp di X Factor 2020 Ogni giudice dovrà scegliere almeno cinque concorrenti che hanno superato le Audizioni. Quindi, soltanto quelli che saranno ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020)saranno i primi giudici a scegliere le categorie per idi X, che iniziano oggi giovedì 8 ottobre Questa sera, giovedì 8 ottobre, andrà in onda su Sky Uno la prima puntata deidi X. I primi giudici a scegliere le categorie di concorrenti sarannoed, mentre Manuel Agnelli e Emma Marrone sceglieranno la prossima puntata, che sarà il 29 ottobre. Come si svolgeranno idi XOgni giudice dovrà scegliere almeno cinque concorrenti che hanno superato le Audizioni. Quindi, soltanto quelli che saranno ...

XFactor_Italia : Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di… - marine33079 : RT @XFactor_Italia: Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di @mika… - dallaAallaZip : X-Factor: le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera - foromikaspain : RT @XFactor_Italia: Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di @mika… - soundsblogit : X Factor 2020, Bootcamp: Hell Raton e Mika scelgono i talent delle loro squadra: anticipazioni e diretta dalle 21.15 -