400 Ong: «Mai più Moria». E No al patto Ue (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mai più Moria, mai più campi. È l’appello che una coalizione di 400 associazioni, guidata da Medici Senza Frontiere, rivolge alle istituzioni europee. «A un mese dagli incendi che hanno distrutto Moria e nonostante le promesse pubbliche dei commissari Ue che non ce ne sarebbe stata un’altra – scrivono le associazioni – più di 7.500 persone sono ancora intrappolate in condizioni disumane in un nuovo campo costruito a Lesbo». Le Ong denunciano anche il mantenimento dei campi nelle altre isole … Continua L'articolo 400 Ong: «Mai più Moria». E No al patto Ue proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mai più, mai più campi. È l’appello che una coalizione di 400 associazioni, guidata da Medici Senza Frontiere, rivolge alle istituzioni europee. «A un mese dagli incendi che hanno distruttoe nonostante le promesse pubbliche dei commissari Ue che non ce ne sarebbe stata un’altra – scrivono le associazioni – più di 7.500 persone sono ancora intrappolate in condizioni disumane in un nuovo campo costruito a Lesbo». Le Ong denunciano anche il mantenimento dei campi nelle altre isole … Continua L'articolo 400 Ong: «Mai più». E No alUe proviene da il manifesto.

