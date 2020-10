Sarà un INVERNO senza pace

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non manca tanto, anzi alla fin dei conto tra un paio di mesi saremo già dentro l’meteorologico. Eppure qualcosa si sta già muovendo. Il Vortice Polare, ad esempio, che come ben sappiamo è una delle strutture principali che regolano l’andamento di un’intera stagione. Vortice Polare forte, Vortice Polare debole, questo lo vedremo. Ma poi ci sono tutta una serie di altri elementi che possono intervenire, ad esempio i colleghi hanno già parlato di uncaratterizzato da La Nina e dalla QBO+, un accoppiata che potrebbe stravolgere le carte in tavola., sarà una stagione. Sì, perché solo con La Nina il risultato potrebbe essere deludente:mite e con poche ...