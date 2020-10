Roma, la Borsa crolla a picco: -21% in una sola giornata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) giornata disastrosa per il titolo in Borsa della Roma: le azioni colano a picco del 21% dopo l’ingente perdita di bilancio giornata da dimenticare per la Roma sul fronte finanziario. In mattinata è arrivato il dato sulla perdita dell’esercizio 2019/2020, con una falla da 204 milioni di euro. Ha fatto eco il titolo in Borsa con una perdita del 21% in una sola giornata. Momento complicato dal punto di vista finanziario ma non societario con il mercato in entrata chiuso con il ritorno tanto sperato di Chris Smalling. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)disastrosa per il titolo indella: le azioni colano adel 21% dopo l’ingente perdita di bilancioda dimenticare per lasul fronte finanziario. In mattinata è arrivato il dato sulla perdita dell’esercizio 2019/2020, con una falla da 204 milioni di euro. Ha fatto eco il titolo incon una perdita del 21% in una. Momento complicato dal punto di vista finanziario ma non societario con il mercato in entrata chiuso con il ritorno tanto sperato di Chris Smalling. Leggi su Calcionews24.com

