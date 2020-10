Reggio Calabria: Klaus Davi 'una via per Stefano Cucchi?', i sindaci pensassero ai martiri della ndrangheta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Leggo che un sindaco calabrese ha dedicato una via alla memoria di Stefano Cucchi. Sono a decine i magistrati, i carabinieri i poliziotti i giornalisti morti per mano della mafie e nessuno li ricorda. ... Leggi su calabriareportage (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Leggo che un sindaco calabrese ha dedicato una via alla memoria di. Sono a decine i magistrati, i carabinieri i poliziotti i giornalisti morti per manomafie e nessuno li ricorda. ...

lauraboldrini : Vittoria dei progressisti ai #ballottaggi. Lecco, Legnano, Reggio Calabria, Chieti, Cascina e altre città saranno g… - espressonline : Matteo Salvini ci mette la faccia ma a Reggio Calabria prende solo schiaffi #elezionicomunali2020 - matteosalvinimi : Felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte (in particolare quella di Lecco per soli 31 voti), entusiast… - CorrCalabria : Il comune di #Cinquefrondi intitola una strada a #StefanoCucchi - pdnetwork : RT @maxsmeriglio: Il comune di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria ha intitolato una strada a Stefano #Cucchi. Un bel gesto di c… -