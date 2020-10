Ora Meghan Markle «fa paura» Parola dell’ex «fidanzato» Patrick J Adams

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Confesso. Sono sette mesi che lei è tornata in California, ma non l’ho chiamata neppure una volta. Sono un po’ intimidito e molto spaventato, anche solo a pensarlo». «Lei» è Meghan Markle. A parlare è Patrick J. Adams, fidanzato «televisivo» dell’ex attrice, per sette anni, in Suits. Nella serie tv, lui era era Mike Ross, lei Rachel Zane. I due si frequentavano, da amici, anche fuori dal set. Ma adesso il trentanovenne attore, intervistato da «Radio Times», ha ammesso che non ha il coraggio di chiamare la duchessa di Sussex: «Potrei chiamarla in qualsiasi momento, lo so. Ma il fatto è che non saprei cosa dirle. Adesso, lo confesso, mi fa paura. È come se tra di noi ci fossero dei muri contro cui temo andrei a sbattere per poterle parlare».