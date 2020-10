Meteo con enorme goccia fredda da weekend: maltempo e crollo termico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sembra confermato il generale peggioramento Meteo a cui andremo incontro sul finire della settimana, quando l’anticiclone inizierà ad essere eroso dall’affondo di una saccatura nord-atlantica appena ad ovest dell’Italia. Tale dinamica prenderà corpo a seguito della contestuale rimonta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre, che si spingerà fin verso l’Islanda ed il Mare di Norvegia, incentivando l’affondo della saccatura verso il sud, fin sul cuore del Mediterraneo. Lo sprofondamento dell’onda ciclonica alle nostre latitudini richiamerà correnti umide ed instabili sud-occidentali, inizialmente miti che accompagneranno l’avvio della fase perturbata a cominciare dal Nord Italia, in successiva estensione al resto della Penisola con fenomeni localmente intensi. Una corrente ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sembra confermato il generale peggioramentoa cui andremo incontro sul finire della settimana, quando l’anticiclone inizierà ad essere eroso dall’affondo di una saccatura nord-atlantica appena ad ovest dell’Italia. Tale dinamica prenderà corpo a seguito della contestuale rimonta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre, che si spingerà fin verso l’Islanda ed il Mare di Norvegia, incentivando l’affondo della saccatura verso il sud, fin sul cuore del Mediterraneo. Lo sprofondamento dell’onda ciclonica alle nostre latitudini richiamerà correnti umide ed instabili sud-occidentali, inizialmente miti che accompagneranno l’avvio della fase perturbata a cominciare dal Nord Italia, in successiva estensione al resto della Penisola con fenomeni localmente intensi. Una corrente ...

