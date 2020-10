Luciana Littizzetto deve operarsi di nuovo: 'Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luciana Littizzetto operata dopo l'incidente: il messaggio e la foto dall'ospedale 31 dicembre 2019 A quasi un anno dall' incidente che l'ha costretta a un lungo periodo di convalescenza lontana dal ... Leggi su today (Di mercoledì 7 ottobre 2020)operata dopo l'incidente: il messaggio e la foto dall'ospedale 31 dicembre 2019 A quasi un anno dall' incidente che l'ha costretta a un lungo periodo di convalescenza lontana dal ...

FFiamengo : RT @mrctrdsh: Otto anni fa successe che Emma Bonino fu messa alle strette da Luciana Littizzetto perché aveva votato alla Camera contro l'a… - DonnaGlamour : Luciana Littizzetto, nuova operazione: “Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer” - infoitcultura : Luciana Littizzetto di nuovo in sala operatoria: “Completamente sbriciolata…” - infoitcultura : Luciana Littizzetto dovrà operarsi di nuovo dopo l'incidente: «Rotula sbriciolata come un wafer» - infoitcultura : Luciana Littizzetto dovrà operarsi di nuovo: «Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer» -