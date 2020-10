L’attacco di Roscia | “Luci d’Artista | una follia sanitaria che costerà al Comune 800mila euro”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Le Luci d’Artista sono unache costerà aldi Salernoeuro”. Parla così Antonio, dirigente di Fratelli d’Italia che punta il dito contro l’amministrazione comunale per la manifestazione natalizia. “Dice che che non si può rinviare perché aiuta i commercianti, dice che si farà in edizione ridotta, solo nelle vie principali – ha aggiunto– A parte il fatto che le tasse le pagano anche i commercianti delle strade secondarie, io penso che quest’anno Luci di Artista vada assolutamente rinviata”. Per il dirigente locale di FdI le luminarie creeranno inevitabilmente “assembramenti pericolosissimi e rischi di contagio ad ogni passo. I commercianti? ...