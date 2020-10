Juve-Napoli sub iudice: niente 3-0 a tavolino ma penalizzazione in classifica per gli azzurri? Le ultime (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le ultime sulla vicenda Juventus-Napoli. Si pensa alla possibile penalizzazione per gli azzurri ma con gara da giocare Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lesulla vicendantus-. Si pensa alla possibileper glima con gara da giocare

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - mimanda_picone : RT @ZZiliani: E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina, come già f… - GGallese : RT @MischiGiordano: Chiudete gli occhi e provate a immaginare che c'è in programma Napoli-Juve, la Juve ha due positivi e invece di rispett… -