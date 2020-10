Giulia de Lellis in clininca: che succede? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Influncer da milioni di followers e visualizzazioni Giulia de Lellis non nasconde niente ai fans, neanche quando si tratta di problemi di salute. L’ex corteggiatrice, seguitissima sui social, in queste ore ha pubblicato una storia dove rivela di trovarsi in una clinica vicino a Milano per fare dei controlli medici. La De Lellis non entra nel dettaglio dell’analisi e dei test da effettuare ma la cosa sembra preoccuparla notevolmente. Giulia ha reso noto qualche mese fa di doversi sottoporre ad un intervento al naso e di dover affrontare alcune terapie logopediste, poi si è sottoposta al test Covid al suo ritorno dalla Sardegna risultando negativa e ora sta facendo ulteriori ricerche. Inutile ricordare lo stato d’ansia di Giulia dato soprattutto dalla sua ipocondria di cui ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Influncer da milioni di followers e visualizzazionidenon nasconde niente ai fans, neanche quando si tratta di problemi di salute. L’ex corteggiatrice, seguitissima sui social, in queste ore ha pubblicato una storia dove rivela di trovarsi in una clinica vicino a Milano per fare dei controlli medici. La Denon entra nel dettaglio dell’analisi e dei test da effettuare ma la cosa sembra preoccuparla notevolmente.ha reso noto qualche mese fa di doversi sottoporre ad un intervento al naso e di dover affrontare alcune terapie logopediste, poi si è sottoposta al test Covid al suo ritorno dalla Sardegna risultando negativa e ora sta facendo ulteriori ricerche. Inutile ricordare lo stato d’ansia didato soprattutto dalla sua ipocondria di cui ...

QuotidianPost : Giulia de Lellis in clininca: che succede? - infoitcultura : Giulia De Lellis va in una clinica: l’influencer spiega il motivo su Instagram - infoitcultura : Giulia De Lellis in clinica - infoitcultura : Giulia De Lellis sta male: “Mi ricovero”. La situazione - infoitcultura : Giulia De Lellis ricoverata in clinica: come sta adesso -