Decreti sicurezza Novità e dubbi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un tempismo perfetto e sospetto. Lunedì sera, a urne dei ballottaggi per le comunali chiuse da poche ore, il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla nuova versione dei Decreti sicurezza, cambiando quelli scritti dall’allora ministro degli Interni Matteo Salvini. È stato possibile grazie ai due nodi politici sciolti dopo 13 mesi di governo Conte 2, che aveva nella revisione dei Decreti una delle priorità: l’ostilità alle variazioni di una parte dei 5 Stelle e il consenso a rischio in vista dell’ampia tornata elettorale (referendum sul taglio dei parlamentari, regionali e comunali). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un tempismo perfetto e sospetto. Lunedì sera, a urne dei ballottaggi per le comunali chiuse da poche ore, il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla nuova versione dei, cambiando quelli scritti dall’allora ministro degli Interni Matteo Salvini. È stato possibile grazie ai due nodi politici sciolti dopo 13 mesi di governo Conte 2, che aveva nella revisione deiuna delle priorità: l’ostilità alle variazioni di una parte dei 5 Stelle e il consenso a rischio in vista dell’ampia tornata elettorale (referendum sul taglio dei parlamentari, regionali e comunali).

Capezzone : Poco fa al tg4 (grazie a ?@strange_days_82?) CLIPPINO 1 Giravolta grillina su decreti sicurezza - LegaSalvini : CANCELLATI I DECRETI SICUREZZA: TORNA IL BUSINESS DEI CLANDESTINI - AnnaAscani : Da questa sera, con l’approvazione in Consiglio dei Ministri, i decreti propaganda di Salvini non esistono più. La… - _MarcoV_ : RT @PossibileIt: Sarei stato più tranquillo se mi avessero detto: è un primo passo, poi andremo avanti con altre azioni in questa direzione… - davideidee : Ieri ero all’anagrafe per questioni personali: molti migranti in fila per la carta d’identità provvisoria. Ci vorrà… -