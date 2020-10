Covid: Napoli; ispettori Figc controllano la 'bolla' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 07 OTT - La Procura della Figc ha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico del Napoli a Castel Volturno. L'ispezione, spiegano fonti qualificate del Napoli, è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, -, 07 OTT - La Procura dellaha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico dela Castel Volturno. L'ispezione, spiegano fonti qualificate del, è ...

A parlare è il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto ... Il responsabile prevenzione Covid nelle Rsa della asl, Antonio Coppola aggiunge: «Siamo sempre in una situazione di emergenza ...

Casi positivi in oncologia al Moscati, 81enne di San Potito trasferito al Covid Ospital

partiti all’indomani della positività al Covid-19 riscontrata in due degenti ospitati nella stessa stanza (di cui uno, residente in provincia di Napoli - a sua volta contagiato presumibilmente da un ...

