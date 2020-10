Covid-19, Berlusconi: attesa per l’esito del secondo tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvio Berlusconi aspetta l’esito del secondo tampone naso faringeo per capire quali sono le sue condizioni di salute. Se dovesse star meglio, con il Covid-19 finalmente alle spalle, l’ex Premier potrebbe prender parte al matrimonio del figlio Luigi. Guarita del tutto, invece, la figlia Marina. Silvio Berlusconi inizia a riprendersi, sembrerebbe stare meglio l’ex Premier … L'articolo Covid-19, Berlusconi: attesa per l’esito del secondo tampone è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvioaspetta l’esito delnaso faringeo per capire quali sono le sue condizioni di salute. Se dovesse star meglio, con il-19 finalmente alle spalle, l’ex Premier potrebbe prender parte al matrimonio del figlio Luigi. Guarita del tutto, invece, la figlia Marina. Silvioinizia a riprendersi, sembrerebbe stare meglio l’ex Premier … L'articolo-19,per l’esito delè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : ?? Per Berlusconi primo tampone negativo - TgLa7 : #Berlusconi negativo a #tampone, forse a nozze figlio. Oggi attesa per nuovo esame. Guarita dal #Covid la figlia Marina - berlusconi : Voglio rivolgere al Presidente @realDonaldTrump, alla consorte e collaboratori, a tutte le vittime del Covid-19 i m… - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Berlusconi negativo a #tampone, forse a nozze figlio. Oggi attesa per nuovo esame. Guarita dal #Covid la figlia Marina - gizzo97 : RT @SkySport: Silvio Berlusconi, negativo al covid il presidente del Monza -