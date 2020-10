Coronavirus, Sala: "Io ho paura ma le difficoltà vanno affrontate" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ottobre 2020 - In questo momento della pandemia "si rischia di portare il dibattito politico a un c onfronto tra chi ha paura e chi non ha paura e così non va bene". Lo afferma il sindaco di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ottobre 2020 - In questo momento della pandemia "si rischia di portare il dibattito politico a un c onfronto tra chi hae chi non hae così non va bene". Lo afferma il sindaco di ...

franco_sala : RT @a_meluzzi: DiMartedì, Edward Luttwak smonta le teorie sul coronavirus: 'In Italia tanti decessi, perché si conta male' – Libero Quotidi… - avatar1dory : RT @MoonLuchy: No vabbè. Gli italiani merdacce invece i clandestini sono eroi. Ma vattene affanculo @BeppeSala Coronavirus, Sala: 'I migra… - MoonLuchy : No vabbè. Gli italiani merdacce invece i clandestini sono eroi. Ma vattene affanculo @BeppeSala Coronavirus, Sala:… - ParisiSonia : RT @ilgiornale: Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala i migranti hanno affrontato l'emergenza sanitaria del coronavirus in prima linea… - hockey_yel_red : RT @ilgiornale: Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala i migranti hanno affrontato l'emergenza sanitaria del coronavirus in prima linea… -