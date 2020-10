Chiara Ferragni e Fedez | svelato il sesso del secondo bebè

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La scorsa settimanaha annunciato di aspettare ilfiglio e questa mattina il settimanale Oggi ha spoilerato ildel nascituro: sarà una femminuccia. “Oggi in edicola è in grado di anticipare che ilfiglio della coppia è femmina”.dovrebbe partorire a marzo, più o meno nello stesso periodo di quando due anni fa ha dato alla luce Leone, nato a Los Angeles il 19 marzo del 2018. Anche questa volta probabilmentevorranno far nascere la bambina negli Stati Uniti d’America per consentirle di avere fin da subito la doppia cittadinanza. Visualizza questo post su Instagram Thanks for all the ...