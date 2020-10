Bugatti - Sospeso lo sviluppo del secondo modello

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lahai piani per lodi un. Per il momento, la Chiron (con le sue derivate) non verrà affiancata da un'altra vettura, nonostante il 2020 si appresti a diventare il migliore anno in assoluto per il marchio francese. Proprio l'emergenza dovuta al coronavirus è stata tuttavia indicata come principale ragione del semaforo rosso alla seconda hypercar: "Abbiamo valutato l'introduzione di un", ha affermato l'ad Stephan Winkelmann, "ma tutto è stato bloccato a causa della crisi sanitaria".La decisione era nell'aria. L'annuncio, arrivato con più di un mese d'anticipo sulla presentazione del piano di revisione degli investimenti del gruppo Volkswagen, non è del tutto inaspettato. Tutte le ...