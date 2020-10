Un menu da chef. Tutto al caffè (Di martedì 6 ottobre 2020) Il mondo in una tazzina. Di questi tempi, causa Covid, il pianeta si è “ristretto”. Non ci tentano i viaggi intercontinentali, ma se a Milano è l’Estremo Oriente a sprigionare note aromatiche dell’altro mondo, il gusto della sorpresa si riaccende. Specialmente se è uno chef stellato come Andrea Berton che torna a sperimentare un intero menu con un ingrediente d’eccezione: il caffè. Le ricette al caffè Nel quale, per esempio, mette ora a marinare le capesante (provate, perché no, anche con il petto di pollo o di tacchino…) e profuma i tortelli di ricotta alle erbe. Queste due ricette che lo chef ci regala, e che trovate qui, sono elegantissime e riproducibili a casa. Il caffè, appunto, non si limita ad accompagnare il piatto: vellutato, con sentori di ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Il mondo in una tazzina. Di questi tempi, causa Covid, il pianeta si è “ristretto”. Non ci tentano i viaggi intercontinentali, ma se a Milano è l’Estremo Oriente a sprigionare note aromatiche dell’altro mondo, il gusto della sorpresa si riaccende. Specialmente se è unostellato come Andrea Berton che torna a sperimentare un interocon un ingrediente d’eccezione: il caffè. Le ricette al caffè Nel quale, per esempio, mette ora a marinare le capesante (provate, perché no, anche con il petto di pollo o di tacchino…) e profuma i tortelli di ricotta alle erbe. Queste due ricette che loci regala, e che trovate qui, sono elegantissime e riproducibili a casa. Il caffè, appunto, non si limita ad accompagnare il piatto: vellutato, con sentori di ...

