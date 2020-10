Un abito da sposa come quello di Toni Garrn

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo meno di un anno dalla data del loro fidanzamento, durante la scorsa vigilia di Natale, la supermodella Toni Garrn e l’attore Alex Pettyfer hanno celebrato il loro matrimonio: la 28enne, una delle ex più celebri di Leonardo DiCaprio, non solo è una delle top più di successo degli ultimi anni, ma è anche attrice, attivista e filantropa con una fondazione a suo nome per l’empowering delle donne africane. E, come gli appassionati di red carpet e street style avranno ben notato, una trend setter. Non stupisce quindi, che abbia dato lezioni di stile anche in occasione delle sue nozze.