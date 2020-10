Peperoncini sottolio senza aceto | la ricetta piccante!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 ottobre 2020) La“piccante”: i. Le conserve sono lo strumento principe attraverso cui in inverno possiamo catturare il sole dell’estate rimasto “intrappolato” nei frutti e nelle verdure della bella stagione. Iche ti presentiamo qui di seguito sono per l’appunto una di queste preziose conserve. Lache te ne proponiamo ti permette di godere di tutte le qualità del peperoncinobisogno di far ricorso a dei conservanti artificiali o ad altre sostanze “strane”. Qui il “segreto” è presto detto: si tratta dell’olio d’oliva e del sale, impiegati in un modo assai semplice ma anche assai efficace. La ...