Palermo, scandalo sepolture: si vendevano i morti

L'ex direttore del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo nell'interrogatorio di garanzia ha negato episodi di concussione e di corruzione a suo carico. Lo scandalo delle sepolture delle bare al cimitero dei Rotoli di Palermo è ormai diventato un caso nazionale. Ci sono ancora oltre 500 bare in attesa di collocazione e persone che tra rinvii e bugie aspettano ancora la sepoltura dei propri cari. Le salme al momento sono state collocate in un tendone. Una situazione che il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha dichiarato di voler risolvere nel più breve tempo possibile visto che la lentezza della burocrazia ha allungato drasticamente i tempi. Cosa ha portato a tutto ciò? A quanto pare dietro questa macabra vicenda c'è lo zampino ...

Il sindaco Orlando ha disposto che le salme non vengano più accatastate per terra: il Coime allestirà un tendone dotato di impianto d'aerazione. Deciso il trasferimento di alcuni operai Reset, tempi c ...

