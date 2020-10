La Regione Campania ai direttori di Asl e ospedali | “Non parlate più con la stampa”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Incontinuano ad aumentare i positivi mentre i tamponi diminuiscono. E dalla, scrive Repubblica Napoli, parte un diktat adi Asl e: basta interlocuzione con la stampa. Il quotidiano racconta di una nota protocollata dallasu “Gestione delle informazioni e rapporti con i media”. In essa è scritto: “Si segnala che la scrivente Unità di crisi, in raccordo con la presidenza della, è l’unico organismo abilitato a fornire indicazioni e riscontri agli organi di stampa e a quelli radiotelevisivi e ai social media. È pertanto inibito a tutti gli organi aziendali rilasciare informazioni e interviste o intrattenere collaborazioni con i predetti organi senza espressa ...

LegaSalvini : PORRO SENZA GIRI DI PAROLE: 'SE QUEL CA**ONE DI DE LUCA SI FOSSE OCCUPATO DEGLI OSPEDALI, LA CAMPANIA NON SAREBBE L… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - capuanogio : Fonti della Regione #Campania fanno sapere che per il #Napoli è stato applicato il normale protocollo sottolineando… - BelcastroSalv : Coronavirus, il governo blinda le frontiere. La Campania è la regione più a rischio - La Repubblica… - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: Nel giro di poco più di un mese i numeri si sono quasi triplicati, ma la regione resta fra quelle, insieme alla Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania

Spero che vadano le pattuglie almeno davanti alle scuole per creare un minimo di attenzione nei ragazzi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.Meteo prossimi giorni. VORTICE SUL NORD EUROPA. Un'ampia circolazione depressionaria da giorni presente sull'Europa settentrionale rimane in vita nella nuova settimana e riuscirà ...